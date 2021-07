Hallan dos cadáveres en la mansión Versace un día antes del aniversario de muerte del diseñador

Los cadáveres de dos hombres fueron hallados en una habitación del ostentoso hotel Villa Casa Casuarina, mejor conocido como la mansión de Gianni Versace, justo un día antes del aniversario de la muerte del reconocido diseñador de modas italiano.

Una ama de llaves del hotel fue quien encontró los dos cadáveres, el miércoles 14 de julio de 2021, dentro de una habitación en la antigua mansión Versace, ubicada en la concurrida calle Ocean Drive, en Miami, Estados Unidos, detalla el portal Heraldo.

El Departamento de Policía de Miami se encuentra investigando el suceso. Sin embargo, no dieron detalles sobre cómo murió la pareja de hombres hallados sin vida dentro del lujoso hotel, detalló NBC News.

A través de las redes sociales, el cuerpo policial de la ciudad señaló que el personal sanitario anunció y oficializó la muerte de los dos hombres, pero los agentes continúan investigando el suceso.

Death Investigation: This afternoon, at 1:21 p.m., MBPD responded to 1116 Ocean Drive after receiving a call from housekeeping advising of two deceased males. Police and Fire Rescue responded and located two deceased males inside of a hotel room. pic.twitter.com/hBneMlgUrh