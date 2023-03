El príncipe Harry regresa a Londres para acudir a juicio contra la prensa: Acusa a medios de espionaje telefónico

El príncipe Harry se enfrenta de nuevo contra la prensa británica. Esta vez apareció por sorpresa en la ciudad de Londres para asistir a la audiencia preliminar en contra del grupo “Associated Newspapers”.

El duque de Sussex mantiene una espinosa relación con la prensa de su país desde que él y su esposa, Meghan Markle, se apartaron de la realeza británica a principios del año 2020.

De hecho, en su libro biográfico “Spare”, Harry culpa a la prensa de haber sido demasiado agresiva con su madre, la princesa Diana de Gales, y aseguró que acosaron de manera similar a Meghan.

El caso judicial por el que Harry viajó desde California a Londres lleva en curso desde 2021, después de que el tabloide The Mail On Sunday publicara una noticia titulada: “Exclusiva: Cómo el príncipe Harry trató de mantener en secreto su batalla legal contra el gobierno por los guardaespaldas de la policía”.

De acuerdo a la noticia, el príncipe Harry estaría en disputa contra el gobierno británico por no brindarle la seguridad correspondiente ni a él ni a su familia cuando van de visita a ese país.

Según la defensa de sus abogados, citados por El País de España, el diario obtuvo esa información incurriendo en delitos como colocar dispositivos de escucha dentro de automóviles, casas y la grabación de conversaciones telefónicas.

En varios videos que circulan en las redes sociales, se puede ver a Harry a su llegada a los tribunales, evitando dar cualquier declaración a la prensa.

La audiencia preliminar comenzó este 27 de marzo y durará varios días, durante los cuales el grupo periodístico buscará desestimar el caso. El año pasado, Harry y su esposa ganaron al mismo periódico dos reclamos por difamación.

El primero tenía relación con los vínculos entre Harry y las Fuerzas Armadas Británicas y, el segundo, con la filtración de una carta que Meghan le escribió a su padre, Thomas Markle.

Prince Harry has left the High Court in London after the first day of the preliminary hearing in his legal case against the publishers of the Daily Mail, alongside Sir Elton John and others @LBC pic.twitter.com/Lrb7o2C6Wu