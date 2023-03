Aseguran que Meghan Markle se decepcionó cuando supo que Harry no tenía tanto dinero

El contrato con Netflix para realizar la serie de Meghan Markle y el príncipe Harry les supuso a los duques de Sussex unas ganancias millonarias que aumentaron mucho su patrimonio, pero cuando se conocieron, las arcas del hijo menor del rey Carlos III no estaban tan llenas.

La actriz estadounidense y el hermano menor del príncipe William se conocieron en 2016 y se casaron en 2018. En 2020 la pareja renunció a sus deberes con la realeza británica y se mudó a California.

Harry & Meghan. Volume II: December 15. Only on Netflix. pic.twitter.com/ZfCcsieTHx

El hijo de Lady Di y la actriz de “Suits” viven con sus hijos Archie y Lili cerca de Montecito, en una mansión valorada en aproximadamente 14 millones de dólares. ¿Cuánto dinero manejan hoy?

En una entrevista, el escritor Tom Bower se refirió a la duquesa como una persona obsesionada por el dinero.

El autor que causó revuelo en 2022 con su libro “Venganza: Meghan, Harry y la guerra de los Windsor”, dijo que para Markle fue una “gran sorpresa y decepción” que el príncipe no tuviera una gran fortuna.

“Ella había imaginado que él no valdría cientos de millones, sino miles de millones, y ahora tiene que compensarlo”, agregó.

30. Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors - Tom Bower (✭✭✭☆☆) pic.twitter.com/RvMDjOBWjO

La visión millonaria de Meghan se hizo realidad cuando en 2020 firmó con su esposo un contrato de cinco años con Netflix y luego otro con Spotify, sin contar con el libro “Spare”, del duque.

¿Cuánto dinero han ganado los de Sussex con estos negocios? Forbes ubica la fortuna de los esposos en al menos 130 millones de dólares, repartidos así:

Por otro lado, el Independent afirma que Harry podría haber pactado más de 30 millones de dólares con la editorial Penguin por su libro “Spare”.

SPARE- Prince Harry

The #bestseller now on sell at our Avondale, Arundel, Kamfinsa & George Silundika branch. pic.twitter.com/c6Td3XNSK9