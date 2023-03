"¡Ah! ¡Estamos al aire!": Las divertidas distracciones que tuvo el diputado Bianchi en "Mucho Gusto"

23 mar. 2023 - 18:30 hrs.

Un particular momento protagonizó el diputado Carlos Bianchi en el matinal "Mucho Gusto", donde fue invitado para conversar sobre el rechazo a la idea de legislar el proyecto de ley que proponía un autopréstamo de las AFP, ocurrido este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Después de varios minutos de diálogo con los conductores del espacio, Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, con el panelista Roberto Saa y con su colega en el Congreso Nacional, el diputado Manuel Manouchehri, el representante del distrito 28 tuvo un blooper en vivo.

Primero, llegó tarde y entró sin micrófono

La conversación en el matinal comenzó a las 10:13 horas, pero sin el diputado Bianchi, quien llegó cuatro minutos más tarde. Según se apreció en televisión, pareciera que el congresista entró al set e inmediatamente se sumó al debate, ya que se sentó sin el correspondiente micrófono.

Al principio, esto pasó desapercibido para los demás interlocutores, porque podían escucharlo sin problemas, pero no la numerosa audiencia de "Mucho Gusto", así que la conversación se detuvo para solucionar este inconveniente.

"¿Estamos al aire o no estamos al aire?"

Cuando ya estaba todo en orden, el tema de la discusión fue el presunto mal clima laboral que existe en la Cámara de Diputadas y Diputados, tras los incidentes entre el presidente de la instancia, Vlado Mirosevic, y el parlamentario Gonzalo de la Carrera, los que marcaron la jornada del miércoles.

En su rol de primer vicepresidente de la Cámara Baja, Bianchi inició su interlocución, manifestando que "es una situación que en mi vida política no había visto nunca. En el Senado, yo estuve ahí 16 años, no estaban los polos más extremos: los republicanos y los comunistas. Cuando uno u otro dice algo, la reacción es inmediata y es mucho más virulenta, reaccionaria, y eso en el Senado no ocurría".

Después de su intervención fue el turno de Manouchehri, pero mientras él hablaba, Bianchi intentaba conversar con Roberto Saa, preguntándole sobre su padre y de si vendió un auto, lo cual fue captado por las cámaras.

Definitivamente, el diputado del distrito 28 pensó que el matinal estaba en comerciales y así quedó demostrado tras la consulta de si había votado a favor o en contra del autopréstamo.

"Yo voté a favor y tengo razones. Quiero, quiero, quiero, quiero... pero ¿estamos al aire o no estamos al aire?", preguntó. Cuando le respondieron que "sí", señaló sorprendido: "¡Ah! ¡Estamos al aire! ¡Ah!".

El momento causó la risa de los participantes, quienes le consultaron por si lo que había dicho fue porque pensó que estaban en comerciales: "Hubiese dicho igual que está la cag... (en la Cámara), no tengo ningún problema", declaró.

Revive el particular momento de Bianchi

