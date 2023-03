"Póngase a rezar": Rafael Araneda revela el dramático mensaje que le dieron a Marcela Vacarezza tras ser atropellado

23 mar. 2023 - 18:00 hrs.

Fue durante las últimas semanas de febrero de este 2023 que el conductor de televisión chileno, Rafael Araneda, sufrió un accidente en Miami, mientras iba andando en bicicleta, siendo atropellado por un auto que lo dejó completamente inconsciente en la calle.

Afortunadamente para él, los servicios de salud llegaron de forma rápida para auxiliarlo y logró recuperarse rápidamente de este hecho, aunque tuvo que guardar reposo por algunos días.

"Póngase a rezar"

La esposa del conductor, Marcela Vacarezza, fue una de las primeras en conocer del accidente y también en asistirlo, llegando rápidamente a la intersección en la que fue arrollado.

En una reciente entrevista que dio Rafael a TVN, el animador explicó cómo fueron los dramáticos primeros minutos tras el accidente, en el que incluso se contactó con Marcela, sin recordarlo actualmente.

Marcela Vacarezza y Rafael Araneda

"Salí volando por lo que le dijeron a Marcela. Testigos, la persona que yo le puse ahí al teléfono, cosa que no me acuerdo tampoco, que el neurólogo me dice que es súper natural. Mi mujer me dice que yo la llamé, y yo no me acuerdo. Es una respuesta automática, casi del subconsciente, que es muy buena que se dé", señaló.

Luego, agregó que "Marcela me dice que yo le dije ‘hola, me atropellaron, van a hablar contigo, no puedo hablar más’. Yo no me acuerdo de eso. Hay otros que dicen que me traté de incorporar".

"Una señora le dice a Marcela ‘póngase a rezar, póngase a agradecer porque yo lo vi volar delante mío’", añadió Araneda.

Cabe precisar que Rafael Araneda fue atropellado por un Jeep Grand Cherokee, el cual, de acuerdo a los cálculos del médico, habría chocado al conductor a una velocidad cercana a los 20 kilómetros por hora.

