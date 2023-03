Georgina Rodríguez en la polémica por particular técnica de crianza: "Pongo videos de niños que no tienen comida"

23 mar. 2023 - 13:00 hrs.

No cabe dudas que la vida de Georgina Rodríguez cambió para siempre el día en que Cristiano Ronaldo entró a la tienda de lujo en la cual trabajaba como vendedora, enamorándolo apenas cruzaron la primera mirada por el año 2016.

Ella, de origen humilde al igual que Cristiano, comenzó a salir en dicho año con el astro del fútbol 10 años mayor que ella, consolidando una de las historias de amor más seguidas del mundo entero.

Al comenzar a convivir como pareja, Georgina se convirtió en la madre de los tres hijos mayores que ya tenía Cristiano: el primero de una relación de la cual poco se sabe y los otros dos gemelos, nacidos de un vientre de alquiler.

Familia de Georgina y Cristiano Ronaldo

Solo un año después de conocerse, en 2017, Georgina y Cristiano tuvieron a su primera hija en conjunto, y luego en 2022 nuevamente se convirtieron en padres de gemelos, aunque uno de ellos murió en el parto. De esta forma, son 5 hijos los que tienen en total.

¿Cómo los cría Georgina Rodríguez?

Pese a que son uno de los matrimonios más millonarios del mundo, Georgina reconoció en un programa español que ha criado a sus hijos sin resaltar los lujos a los cuales pueden acceder.

"Cristiano y yo venimos de familias muy humildes y valoramos cada oportunidad, porque sabemos el valor que tiene (...) Nosotros inculcamos a nuestros hijos que hay que cuidar las cosas y agradecer, porque la gente no está obligada a tratarte bien por ser hijo de", aseguró.

Georgina Rodríguez

El presentador del programa le pidió un ejemplo de cómo es su crianza, preguntándole —por ejemplo— qué es lo que hace ella cuando los niños no quieren comerse toda la comida.

"Les digo: 'La comida no se deja, si no es para merendar'. A veces pongo videos de niños que no tienen comida y les digo ‘mira, esto es lo que les puede pasar'", indicó, causando polémica en redes sociales, ganándose las críticas por dicha práctica.

