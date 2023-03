"Estoy muy feliz": Gerard Piqué habla sobre cómo es su nueva vida sin Shakira y junto a Clara Chía

20 mar. 2023 - 16:00 hrs.

Gerard Piqué vuelve a romper el silencio luego de su turbulenta separación de Shakira durante junio del año pasado. Sin embargo, evitó a toda costa hacer referencia directa a la cantante.

El exfutbolista concedió una entrevista al diario español El País, en la que habló del futuro de sus proyectos y su empresa “Kosmos” y además dejó claro que pasa por un buen momento en su vida.

Las declaraciones del barcelonista ocurren 10 días después de que Shakira actuara por primera vez en vivo desde 2020 en el programa estadounidense del famoso presentador Jimmy Fallon.

Esto dijo Gerard Piqué sobre Shakira

Gerard Piqué fue tajante al evitar dar cualquier opinión respecto a su expareja y las razones que lo llevaron a la ruptura, a pesar de que se le ha señalado de serle infiel, y de que las últimas canciones de la artista, con duras letras, han sido inspiradas en él.

“No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”, dijo, al ser cuestionado por el periodista sobre cómo lo ha afectado la separación.

"Protegerlos es el trabajo de todos los padres con niños. En eso estoy centrado", resaltó en referencia a los dos hijos que tiene en común con la barranquillera, Milan y Sasha.

Como se recordará, la artista barranquillera ha sido duramente cuestionada por lo explícito de las letras de sus canciones, que dejan al descubierto los detalles de la ruptura.

Asegura que es feliz con Clara Chía

A pesar de que ha sido dirimente criticado, Gerard Piqué aseguró que actualmente está tranquilo y se siente feliz al lado de su actual novia, Clara Chía, con quien ha sido fotografiado en múltiples ocasiones.

“Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, aseguró. Además dijo que no quiere usar su energía en limpiar su imagen.

“El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo”, señaló.

Gerard Piqué recibe a EL PAÍS en Kosmos, la empresa de la que es dueño. En esta entrevista habla habla de la actualidad del club, de su vida y de sus negocios. "Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad", dice https://t.co/uumaZaCizX pic.twitter.com/Zjwc43tc2W — EL PAÍS América Colombia (@ElPaisAmericaCo) March 20, 2023

