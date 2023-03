"¿Quién dijo que casarse embarazada era bacán?": Valentina Roth contrae matrimonio en ceremonia civil

19 mar. 2023 - 17:30 hrs.

Por fin dio el sí. Valentina Roth y Miguel de la Fuente se casaron por el civil en una íntima ceremonia, en la que contaron con la presencia de sus seres queridos.

A comienzos de este año 2023, la modelo anuncio su compromiso con el médico ortodoncista Miguel de la Fuente por las redes sociales, y este fin de semana se consumó su enlace civil en una tierna ceremonia.



La pareja de enamorados, celebró acompañada de sus familiares más cercanos. Recordemos que ella está cumpliendo su semana número 28 de embarazo.

Mediante sus redes sociales, la exparticipante de realities compartió los registros de su matrimonio, desde el proceso de maquillaje y peinado hasta su look completamente terminado. Su llegada a la ceremonia fue compartido por videos de su familia que ella decidió republicar desde su red social.

Su look matrimonial

En su look, Valentina, se decidió por usar pantalones color blanco de piernas anchas y un top semitransparentes con brillos y pedrería en su encaje de flores. Mientras que el novio fue por traje de pantalones negros, chaqueta de color gris y camisa azul claro.

Entre los registros que compartió, la ex chica Yingo, se lucia una postal de los anillos, en sus historias de Instagram, donde escribió: "Señor y señora de la Fuente Roth".

Instagram Valentina Roth

Además, de videos de sus invitados, donde la pareja daba el sí frente al altar y algunos de los detalles de la decoración de la ceremonia.

Luego de unos minutos compartió un video comentando que no se sentía muy bien. "¿Quién dijo que casarse embarazada era bacán?", dijó, refiriéndose a los malestares que puede provocar el embarazo, siguió: "No puedo respirar y me patea... Ya, pero no importa, por la iglesia será más relajado".

Finalmente, anunció que si hablaba mucho se cansaba, así que se iría a descansar un rato, ya que "ahora al sexto mes (de embarazo) estoy sintiendo mucha presión acá (arriba de su panza)", culminó.

Estos son algunos de los momentos del matrimonio:

Instagram Valentina Roth