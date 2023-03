Con look "Full Gucci": Adriana Barrientos se hizo presente en el Lollapalooza

18 mar. 2023 - 22:45 hrs.

Una de las influencers más conocida de nuestro país, Adriana Barrientos, llego a la celebración del festival Lollapalooza 2023, y deslumbró con un look basado en el glamour de una de las icónicas marcas de la moda internacional.

En una nueva jornada festivalera, este sábado 18 de marzo, en el sector de Lolla Loungue, Meganoticias.cl conversó con la modelo sobre su look para el evento y su presente laboral.

"Full Gucci"

La influencer chilena se presentó con un outfit "full Gucci", comentando que portaba un corset de escote en forma de corazón, zapatos blancos, anteojos, particularmente grandes, chaqueta y bolso de la misma marca.

Al consultarle por su nuevo trabajo en el programa de farándula "Zona de Estrellas" del canal Zona Latina, "La Leona" respondió "super bien, contenta con el equipo, me siento como en casa" comentó, la modelo.

Sobre tener un nuevo proyecto televisivo en el futuro comentó "yo estoy feliz en donde estoy, creo que es el paso que tenía que hacer era estar en Zona de Estrellas, es el lugar donde me siento más cómoda".

¿Dónde ver en vivo la segunda jornada de Lollapalooza Chile 2023?

Pese a que en años anteriores, se podían seguir los conciertos a través de la señal de un proveedor de TV cable, en esta ocasión, si bien será más limitado, también podrás ver a algunos artistas en las plataformas digitales del festival.

Tal y como sucedió durante la jornada anterior, a pesar de los inconvenientes, la segunda fecha de Lollapalooza Chile será transmitida a través del canal de Youtube oficial del evento, plataforma que tendrá algunas de las presentaciones del festival en forma gratuita para los usuarios.

Horario sábado 18 de marzo

12:45 a 13:15 Stailok (Costanera Center Stage)

12:45 a 13:15 Masquemusica (Axe Stage)

13:00 a 13:45 Baus (Perry’s Stage)

13:15 a 14:00 Villano Antillano (Banco de Chile Stage)

13:15 a 13:45 School of Rock (Kidzapalooza)

13:45 a 14:30 Código Abierto (Aldea Verde)

14:00 a 14:45 El Kuelgue (Costanera Center Stage)

14:00 a 14:45 Benito Cerati (Axe Stage)

14:00 a 14:45 Red Bull batalla (Perry’s Stage)

14:30 a 15:15 Go, Go Gallo Pipe (Kidzapalooza)

14:45 a 15:30 Louta (Banco de Chile Stage)

15:00 a 15:45 Melanie Ribbe (Perry’s Stage)

15:15 a 16:00 Clemente (Aldea Verde)

15:30 a 16:15 Marilina Bertoldi (Axe Stage)

15:30 a 16:15 Young Cister (Costanera Center Stage)

16:00 a 16:45 Madds (Perry’s Stage)

16:00 a 16:45 Nano Stern (Kidzapalooza)

16:15 a 17:15 Danny Ocean (Banco de Chile Stage)

16:45 a 17:30 Yael Meyer (Aldea Verde)

17:15 a 18:15 Suki Waterhouse (Axe Stage)

17:10 a 17:45 Young Miko (Perry’s Stage)

17:30 a 18:15 Sinergia Kids (Kidzapalooza)

18:00 a 19:00 Cris MJ (Perry Stage)

18:15 a 19:00 Benjamín Walker (Aldea Verde)

18:15 a 19:15 Aurora (Banco de Chile Stage)

19:15 a 20:15 Tove Lo (Costanera Center Stage)

19:15 a 20:15 The Rose (Axe Stage)

19:15 a 20:15 John Summit (Perry’s Stage)

19:45 a 20:45 Ases Falsos (Aldea Verde)

20:15 a 21:30 Rosalía (Banco de Chile Stage)

20:30 a 21:30 Alison Wonderland (Perry’s Stage)

21:30 a 23:00 Drake (Costanera Center Stage)

21:30 a 22:30 Cigarettes After Sex (Axe Stage)

21:45 a 23:00 Armin Van Buuren(Perry’s Stage)