¿Viene al Lollapalooza? Esta es la razón por la que Robert Pattinson podría llegar a Chile por primera vez

El segundo día de presentaciones en Lollapalooza Chile ya se está desarrollando en el Parque Bicentenario de Cerrillos, evento que reúne a miles de fanáticos y que tendrá a Drake, Rosalía y Armin Van Buuren, como grandes protagonistas.

Sin embargo, durante las últimas horas, se ha viralizado el rumor de que el destacado actor británico Robert Pattinson vendría a Chile durante esta jornada del festival internacional.

Cabe recalcar que, desde 2018, el intérprete de Batman es pareja de la cantante Suki Waterhouse, vocalista que hará su debut en tierras nacionales para presentarse en Lolla CL 2023.

Según publicaron cientos de cibernautas trasandinos, el actor protagónico de Crepúsculo se encuentra en Argentina con motivo de acompañar a su novia durante sus presentaciones en Lollapalooza por el continente sudamericano.

Suki Waterhouse and Robert Pattinson after her show at Lollapalooza Argentina today! pic.twitter.com/mRHXeDIcVi