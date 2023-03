"Me encantó el resultado": Carola de Moras mostró la remodelación que hizo ella misma en un pasillo de su hogar

15 mar. 2023 - 19:00 hrs.

La conductora de televisión, Carolina de Moras, mostró en un video a través de su Instagram cómo quedó la remodelación que hizo de uno de los pasillos de su casa, la que comparte con su marido, el exministro Felipe Bulnes.

De Moras es una apasionada por las manualidades. Sin ir más lejos, hace poco más de una semana en una entrevista, reconoció que le encanta cambiar los espacios de su hogar, cosa que ahora, al convivir en pareja, ha tenido que conversar, ya que no es solo su casa.

Ir a la siguiente nota

"A mí me encanta armar y desarmar la casa y hoy día quiero el muro más gris y mañana lo quiero más beige y voy y pinto. Y ahora es como 'oye te molesta, te gustaría, te tinca que...' Y me costó. Ahora hay que negociar, hay que ir viendo toda esa rutina y habitualidad de estar juntos, empezar a sortearlas", señaló en un programa de TVN.

El nuevo cambio de la casa de Carolina de Moras

Durante este fin de semana, la exmodelo decidió mostrar cómo fue el proceso en el cual rearmó uno de los pasillos de su hogar, el cual pasó de ser completamente liso, a tener molduras y divisiones.

Lo que hizo Carola fue poner un listón de forma horizontal en el muro, en la mitad de la pared aproximadamente, y por encima y bajo este hacer unos cuadros con guardapolvos delgados.

Carolina de Moras

Lo que quedó arriba lo pinto de un tono grisáceo, mientras que lo de abajo lo mantuvo blanco. Asimismo, colgó un espejo, lo que le da amplitud al pasillo. Todo lo anterior, tanto la compra de materiales, corte de maderas y la pintura, lo hizo por completo la animadora.

"Cuando conjuga todo, las ganas, el tiempo y la paciencia... después de darle muchas vueltas porque encontraba que ese pasillo estaba muy fome y se veía sin estilo, busqué a alguien que lo hiciera y no me fue bien, así que me aventure sola y estuvo bastante fácil, pero trabajoso... (desde el viernes a lunes) pero me encanto el resultado", reconoció.

La publicación se llenó de "me gusta" y comentarios de parte de sus seguidores, quienes felicitaron a la animadora por atreverse a hacer ella misma el cambio de su casa.

Revisa el video

Todo sobre Famosos chilenos