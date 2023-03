Rocío Marengo anuncia que se retira de la televisión: ¿Cuáles fueron sus razones?

15 mar. 2023 - 13:00 hrs.

La celebridad argentina Rocío Marengo informó a través de un programa de televisión una importante decisión que tomó, la cual involucra directamente a su futuro laboral.

Resulta que la trasandina, que por largos años ha desarrollado una carrera en los medios de comunicación, tanto chilenos como argentinos, determinó que se dará un año sabático, es decir, se retirará de la TV.

Esta fue la información que dio en un espacio de Canal 13, tras ser eliminada de la competencia en la que era partícipe.

"Ya vengo pensando hace mucho esto. En principio es un año sabático", señaló de entrada, agregando que se irá hasta Miami, Estados Unidos, a descansar junto a Eduardo Fort, con quien se habría reconciliado hace algunos meses.

"Siempre aparecían nuevos proyectos y me daba pena y lo posponía. Son 20 años de trabajo sin parar entre ambos países. Me adapté a todo, pero ahora hay que parar. Me voy a vivir a Miami, este es mi último proyecto... Me voy en mayo a vivir con mi novio a Estados Unidos", indicó.

Más detalles dio a Las Últimas Noticias (LUN), en la edición de este martes 14 de febrero, en donde hizo hincapié en sus dichos y refirió además a otro deseo que tiene para este año sabático: convertirse en madre.

"Tengo ganas de ser mamá, que ojalá se me dé, y necesito frenar un poco, dedicarme a mi familia y estar tranquila. El cien que siempre le puse a mi trabajo se lo pondré a mi vida personal", aseveró.

Recordemos que en 2022, Rocío Marengo se sometió a un tratamiento de fertilidad para tener un bebé, el cual no dio los resultados esperados.

