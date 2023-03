"Antes muerta que sencilla": Yailin la más Viral se maquilló para el parto de su hija con Anuel AA

15 mar. 2023 - 11:00 hrs.

Hace algunos días, la cantante Yailin la más Viral se convirtió en madre por primera vez, dando a luz a una niña a quien llamó Cattleya, quien nació de su terminada relación con Anuel AA.

Fue el pasado 13 de marzo cuando la influencer dio a luz, e inmediatamente subió imágenes desde la sala de parto, mostrando a su pequeña hijita.

En el hospital fue acompañada por Anuel AA, quien también aparece en las fotos que fueron compartidas en Instagram.

Yailín se maquilló para el parto

Un detalle que llamó la atención entre los seguidores de la mediática expareja, es que Yailin aparece maquillada en las imágenes.

Quien se encargó del look de la cantante, Mich MakeUp, confirmó en redes sociales que la joven quiso retocar su rostro con cosméticos para tomarse las imágenes junto a su bebé.

"Antes muerta que sencilla. Así mismo gente, le hice un makeup no makeup para el parto", indicó en la descripción de las imágenes.

El "makeup no makeup" que refiere Mich en sus redes sociales, corresponde al conocido "maquillaje no maquillaje", caracterizado por otorgar a quien se lo hace características naturales, como si no llevase puesto ningún producto cosmético.

