"No lo puedo creer aún": El importante logro profesional que llevará a Karen Bejarano a Francia

La influencer y cantante chilena, Karen Bejarano, se encuentra viviendo un importante momento profesional, debido a que fue invitada a París, Francia, a participar de un evento que reúne a grandes estrellas del espectáculo internacional.

Resulta que la recordada participante de "Mekano", fue una de las celebridades chilenas invitadas por Netflix a la avant premiere, o primer estreno, de la película "Misterio a la vista".

"No lo puedo creer aún"

Este largometraje, protagonizado por Adam Sandler y Jennifer Aniston se emitirá por primera vez en la capital de Francia, a un costado de la icónica torre Eiffel.

Así lo confirmó en sus redes sociales la propia Bejarano, en un video donde no disimula la alegría por haber sido considerada para tal evento.

"No lo puedo creer aún. Netflix Chile me invitó hace unas semanas y yo no podía más con el secreto. Es que como asumir que voy a pasar por la alfombra roja junto a dos de los actores que más admiro en la vida, Adam Sandler y Jennifer Aniston", escribió de entrada.

Luego agregó: "estoy en llamas. No puedo esperar a mostrarles mi look para la alfombra roja que será nada más ni nada menos que en la torre Eiffel, oh la la".

La publicación se llenó de mensajes de felicitaciones por su logro profesional, de parte de sus seguidores quienes están esperando ver el look que escogió para esa importante alfombra roja.

