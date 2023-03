Angelina Jolie visita a mujeres apicultoras en México: Así lució con un vestido blanco

Angelina Jolie está alejada de los reflectores y del glamour de ceremonias como los Premios Oscar, y parece estar más centrada en su familia y en sus labores sociales que en su carrera como actriz. En ese marco, la exesposa de Brad Pitt estuvo en México impulsando una importante iniciativa con mujeres mayas.

Recordemos que la protagonista de “Maléfica” se desempeñó como embajadora de Buena Voluntad de la ONU entre 2001 y 2012. Luego se convirtió en Enviada Especial de las Naciones Unidas, papel que cumplió hasta diciembre de 2022.

Pero la actriz estadounidense, de 47 años, no cesa con su trabajo humanitario, y para ello se juntó con la compañía de perfumes Guerlain, reseña Hola.

Angelina Jolie es embajadora de Guerlain y madrina del programa Mujeres por las Abejas que desarrolla la firma con la Fundación Selva Maya.

La artista es la mentora de la primera cohorte de apicultoras que participan en el proyecto de capacitación de mujeres para la protección de la abeja Melipona beecheii, especie nativa de México en peligro de extinción.

La intérprete de Lara Croft viajó a la península de Yucatán, donde sostuvo un encuentro con las apicultoras mayas.

“Me reuní con las inspiradoras mujeres mayas de esta región que están ayudando a preservar la abeja más pequeña y antigua del mundo. Es muy importante para mantener el equilibrio de la biodiversidad en esta región, pero lamentablemente corre el riesgo de extinguirse”, declaró la estrella de Hollywood.

Guerlain compartió en su cuenta oficial de Instagram fotografías de Jolie sonriente, ataviada con un vestido blanco e integrada al grupo de mujeres y niños de Yucatán.

Antes de esta actividad, Jolie había sido captada a mediados de febrero en el aeropuerto internacional de Cancún junto a su hijo Pax Thien, de 19 años.

