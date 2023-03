La hija de Salma Hayek ahora es rubia: Así brilló Valentina Pinault con su vestido rojo en los Oscar

Salma Hayek se robó las miradas en la alfombra roja de los Premios Oscar 2023, no solo por su espectacular look, también por presentarse con su hija Valentina Paloma. La quinceañera lució una rubia melena en la ceremonia, donde posó nada menos que con Pedro Pascal.

La actriz de “Eternals” enamoró a todos al destacar su figura con un vestido rojo de Gucci. La adolescente vistió la misma marca y un color a juego, pero en un modelo diferente.

Madre e hija derrocharon química durante su cita en la ceremonia más importante de la industria estadounidense del cine, reseña el Daily Mail. También lo hicieron en la Vanity Fair Oscar After Party, donde vistieron distintos outfits.

La única vez que Salma estuvo nominada al Oscar fue en el año 2003 en la categoría Mejor Actriz por su papel en “Frida”. En esta edición 2023 de los Premios de la Academia, la estrella mexicana no estaba compitiendo por ninguna estatuilla, pero llamó la atención con su outfit.

Hayek se metió en un ajustado vestido de lentejuelas de tonos naranjas, con un corte central en el escote y falda larga suelta.

Hayek, de 56 años, está casada desde 2009 con el millonario francés François-Henri Pinault, de 60. La única hija de la pareja es Valentina Pinault, de 15 años.

La joven lució su cabellera rubia con un vestido rojo Gucci sin mangas, largo hasta el suelo; completó el look con un bolso de mano metálico plateado, mientras que su mamá usó uno parecido, pero dorado.

Mexican Londoner and A List actress, Salma Hayek @salmahayek and daughter last night at the #Oscars2023. Gorgeous! 🇲🇽 pic.twitter.com/lO2z0E22js