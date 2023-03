Salma Hayek le pidió una foto: Pedro Pascal llegó junto a su hermana a la alfombra roja de los Premios Oscar

12 mar. 2023 - 20:46 hrs.

No caben dudas de que uno de los pasos más esperados por la alfombra roja de los Premios Oscar 2023, fue el del chileno Pedro Pascal.

A menos de media hora de que iniciara la ceremonia, el protagonista de "The Last Of Us" se presentó ante la prensa, robándose las miradas de los presentes.

Pedro Pascal fue invitado a la ceremonia, en la cual tendrá un rol preponderante ya que será uno de los presentadores de una de las categorías de la noche, la cual aún no ha sido anunciada.

El look de Pedro Pascal

Hasta la instancia, el actor de 47 años llegó luciendo un traje negro de dos piezas, el cual combinó con una camisa blanca que tenía un cuello "Mao".

Este tipo de confección se caracteriza por ser parecida al "cuello de tortuga", aunque cuando se realiza en camisas, tiene un botón en el centro el cual permite la rigidez de la tela.

Valentina Paloma Pinault, Salma Hayek, Pedro Pascal y Javiera Balmaceda

Hasta la cita, llegó acompañado de una de sus hermanas, Javiera, (productora de "Argentina 1985") quien lució un vestido negro, combinando así entre los dos. Hasta Salma Hayek le pidió una foto y le pidió aparecer junto a él frente a las cámaras.

En redes sociales, al verlo aparecer, sus fanáticos inundaron de comentarios Twitter, alabando la elección de su look.

Pedro pascal es todo lo que está bien en esta vida ❤️#Oscars — 🌸 ® Iʀᴀ ♍ 🌸 (@irenesitaa) March 12, 2023

