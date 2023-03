Esposa de Gary Medel defiende al futbolista ante acusaciones de la madre de su gemelos: "No caigas en funas baratas"

12 mar. 2023 - 09:41 hrs.

Alejandra Henríquez, expareja y madre de los hijos gemelos de Gary Medel, emitió duras declaraciones contra el futbolista en sus redes sociales. Mediante varias publicaciones, la mujer lo acusó de echar a sus hijos de su propia casa.

"Me callé por varios años, ahora ya no me callaré, porque se metieron con mis hijos... Siempre teniendo que pasar humillaciones, siempre sacando la cara, los viajes, las ropas caras(...) y los tratan como empleados", escribió en su cuenta de Instagram.

Ir a la siguiente nota

Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar. Y fue Cristina Morales, la actual pareja del jugador, quien se refirió al asunto.

"Realmente mi conciencia está muy tranquila"

"Por ser el padre de mis hijos, figura pública, me veo obligada a dar un pequeño comunicado sin entrar muy a fondo en detalles, ya que hay menores de por medio", partió diciendo la española Morales a través de una historia de Instagram.

"Las declaraciones hacia mí de la señorita Alejandra están muy alejadas de la realidad. Podría poner en una red social un millón de momentos, fotos, videos y demás conversaciones entre ella y yo de una manera ejemplar y muy afectiva", continuó.

A eso agregó que "realmente mi conciencia está muy tranquila respecto a ese tema porque desde que los conocí hace 10 años siempre he tratado con amor y respeto a los gemelos y creo que se ha notado hasta en redes sociales la buena relación".

"Que fácil es coger ahora y decir que no les quiero.. qué fácil es llenar de mierda a otro públicamente y quedar impune verdad?", añadió.

"Pido comprensión a todos, hay menores implicados que leen todo esto y realmente es muy vergonzoso. Siempre hay dos versiones para una historia, pero no pienso entrar al trapo aunque me hayan nombrado", aseveró Cristina Morales.

También dijo que "por mi parte aquí no van a ver jamás unas malas palabras hacia ella pese a estar muy dolida con su nueva actitud hacia a mi, señorita Alejandra (porque yo si me dirijo a ti por tu nombre no como ex de) no caigas en funas baratas piensa dos veces antes de escribir ya que con todo esto haces daño también a los tuyos".

"Por ahí no es el camino y tú lo sabes", sentenció para cerrar.



Todo sobre Gary Medel

Todo sobre Famosos chilenos