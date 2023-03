"Su propio papá los echó de su propia casa": Gary Medel es apuntado por la madre de sus gemelos

11 mar. 2023 - 17:31 hrs.

Alejandra Henríquez, expareja y madre de los hijos gemelos de Gary Medel, emitió duras declaraciones contra el futbolista en sus redes sociales.

Mediante una publicación, la mujer lo acusó de echar a sus hijos de su propia casa.

En el posteo de dos partes en su cuenta de Instagram, la mujer dijo: "Hicieron mier... a mis hijos!!".

Las declaraciones

"Su propio papá los echó de su propia casa, casa que una vez él le regaló para una navidad! Ver sufrir a mis hijos de esta manera me parte el alma", siguió en el texto. "Su propio padre, que dice amarlos y darle todo el afecto, atención y dedicación, cosa que no fue así", aseguró.

En el registro señaló que ella se convirtió en madre de los gemelos cuando ella solo tenía 14 años. "Era una pendeja, pero jamás abandoné a mis hijos", siguió en las historias de sus redes sociales.

En la misma línea, mostró una imagen de transferencia bancaria para demostrar que Medel paga 600 mil pesos por cada uno de sus hijos.

"Me callé por varios años, ahora ya no me callaré, porque se metieron con mis hijos... Siempre teniendo que pasar humillaciones, siempre sacando la cara, los viajes, las ropas caras(...) y los tratan como empleados", concluyó en una nueva publicación.

Mira los posteos

