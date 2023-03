Con una espectacular vista y un concepto moderno: Yailin muestra su nueva casa

12 mar. 2023 - 22:00 hrs.

Hermosa, lujosa y moderna. Así es la nueva casa en la que Yailin"La más viral" está lista para comenzar su nueva vida con su hija, Cattleya. La dominicana compartió con sus seguidores las imágenes de la residencia y todos quedaron encantados.

Yailin y Anuel AA ya no están juntos. El propio reguetonero confirmó la separación y aunque desde entonces no se ha dicho nada más sobre el tema, la artista da señales de que no se quedará deprimida y llorando. Desde entonces lanzó una nueva canción y ahora estrena casa.

Ahora se hacen los sorprendidos enserió? Yailin lleva mucho así ,ya no pudo más y lo dejo salir, ninguna mujer debería pasar por eso menos estando embarazada pero la gente no tiene compasión cuando se trata de ella ,siendo que no le ah hecho ningún mal a nadie ,tienen que bajarle pic.twitter.com/k5j6xmPIcj — 👑𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛👑 (@QueenLeilaa__) March 2, 2023

¿Cómo es la nueva casa de Yailin "La más viral"?

La intérprete de "Chivirica" usó la cuenta en Instagram de su hija, Cattleya, para mostrar un video en el que se ve cómo es su nueva casa por dentro. El inmueble tiene una hermosa vista, es de dos pisos y de concepto abierto y moderno. Cuenta con una gran iluminación natural.

Yailin fue quien se encargó de recorrer las instalaciones mientras grababa las imágenes y, aunque todavía no está amoblada, se veía realmente hermosa.

El video lo acompañó de un mensaje: “Gracias Dios por tu amor y tus bendiciones. Cada día confío más en tus planes para conmigo, gracias por mi nuevo hogar”, se lee en el post.

La cantante Yailin la más viral compartió con sus seguidores un video, donde mostró cómo luce su nuevo apartamento, que supuestamente le habría comprado en febrero su todavía esposo Anuel AA.

#ListínDiario pic.twitter.com/MgMSEl2CIx — LISTÍN DIARIO (@ListinDiario) March 5, 2023

La publicación de Yailin despertó comentarios positivos en los usuarios, quienes no tardaron en expresarle sus buenos deseos y además llenar de bendiciones a la nueva bebé que viene en camino.

“Orgullosa por tus logros mi chivirica, mientras más te tiran mejor te va en la vida”, escribió una usuaria. Mientras que otra le comentó: “Felicidades por todas las cosas buenas que están pasando en tu vida. El tiempo de Dios es perfecto, ahora lo que falta es la llegada de la princesa”.

Yailin está sumergida en los preparativos para el nacimiento de su hija, mientras que Anuel, por su parte, estrena su canción, "Más rica que ayer", que ha generado polémica porque muchos dicen que está dedicada a su ex, Karol G.