"Falso": Luis Miguel reaparece para negar que sea buscado por la justicia por deuda con Aracely Arámbula

¿Es verdad o no que hay una orden de arresto contra Luis Miguel por no cumplir con la manutención de sus hijos? El propio cantante reapareció para negarlo. Mientras el abogado de Aracely Arámbula también dio su versión.

La información la divulgó inicialmente el portal Diez Minutos, donde se dijo que por solicitud de Aracely Arámbula, su abogado Guillermo Pous demandó al cantante de 52 años.

El reporte señalaba que "Luismi" desde el año 2019 no contribuía económicamente con su expareja para los gastos de sus hijos en común, Daniel, de 13 años, y Miguel, de 16. El artículo luego fue eliminado y en su lugar se publicó una réplica a solicitud del equipo legal del artista. Sin embargo, ya en las redes se había regado como pólvora.

Por ello, Luis Miguel decidió publicar una contudente imagen en sus redes sociales para desmentir la versión de su orden de captura. Con palabras en rojo y mayúsculas sobre el titular, escribió "falso", para terminar con las especulaciones.

Abogado desmiente orden de arresto contra Luis Miguel

People en español cita declaraciones de Pous al programa mexicano “Ventaneando”, donde negó rotundamente que a Luis Miguel Gallego Basteri lo vayan a meter preso por una demanda de Aracely Arámbula.

"Absolutamente imprecisa la información que este portal español dio. Sí hay acciones iniciadas, simplemente para que se haga cargo del pago de la pensión a favor de sus hijos, pero por completo falso cualquier orden de arresto o de aprehensión como lo redactaron en esta nota", expresó.

"Comienza el cuarto año de que no se ha hecho cargo de sus hijos, es desde este momento en el cual se inician las acciones", declaró.

¿Luis Miguel tiene una deuda con Aracely Arámbula?

“El señor Gallego dejó de cumplir con sus obligaciones desde diciembre de 2019, es decir, ese fue el último mes en el que cumplió las obligaciones a favor de sus hijos. Y es entonces que se ha pretendido negociar, se tuvo contacto con el involucrado, pero en ningún momento accedieron", agregó el jurista.

Con lo anterior, Pous confirmó que hay una deuda del astro musical con la madre de sus hijos, pero no quiso decir si es cierto el monto de 250 mil dólares que mencionaron en los reportes.

"Me parece completamente delicado que se pretenda dar a conocer cualquier tipo de dato de estos. No conozco la cifra que esté precisando, pero, de cualquier manera, no ha sido pública ninguna cifra", apuntó.

