Una cifra multimillonaria: Este sería el increíble patrimonio que ha acumulado Pedro Pascal

08 mar. 2023 - 18:30 hrs.

El destacado actor chileno Pedro Pascal ha tenido una exitosa última década, sumando participaciones en importantes producciones como "Game of Thrones", "The Mandalorian" y la más reciente "The Last of Us".

Cabe destacar que las últimas dos series antes mencionadas siguen al aire, grabando capítulos, y en ambas él es el gran protagonista.

Ir a la siguiente nota

¿Cuánto gana por cada serie Pedro Pascal?

Al trabajar para grandes compañías como Disney y HBO, no son pocos los que se preguntan cuánto es el dinero que gana Pascal por su trabajo.

Pedro Pascal

De acuerdo a Variety, Pedro Pascal, al momento de firmar el contrato con HBO para "The Last of Us", pidió por cada episodio 600 mil dólares.

Por los nueve episodios que tuvo esta temporada logró ganar $5.4 millones de dólares. Las especulaciones de la prensa especializada aseguran que Disney le habría pagado una cifra similar por cada capítulo de las primeras dos temporadas de "The Mandalorian", aumentándole el sueldo para el tercer ciclo.

¿Cuánto patrimonio tendría en total Pedro Pascal?

El sitio especializado en calcular el patrimonio neto de grandes estrellas, Celebrity Net Worth, hizo una estimación de cuánto es lo que tendría en total el afamado chileno.

De acuerdo a dicha página, Pedro Pascal tendría en su poder la no despreciable suma de $10 millones de dólares. Llevado a pesos chilenos, sería una cifra superior a los $8 mil millones. Eso sí, los datos podrían no estar actualizados a la fecha, por lo que su patrimonio podría ir en aumento.

Todo sobre Famosos chilenos