Lucero Mijares responde a las críticas: "Me siento muy a gusto con mi forma de ser, mi cuerpo, mi todo"

04 mar. 2023 - 21:00 hrs.

La hija de Lucero y Manuel Mijares agradece el consejo que sus padres le dieron sobre su desempeño en el medio del entretenimiento. Los artistas mexicanos le dijeron a su hija Lucero Mijares que nunca hiciera caso a las críticas, una directriz que acató.

La joven de 18 años tiene talento musical y suele aparecer con sus papás, a quienes acompaña con su voz en ocasiones. Lucerito no ha lanzado ninguna producción musical y no tiene claro cuándo lo hará.

Lo que sí sabe es cómo sentirse bien consigo misma, y así lo expresó cuando varios medios la abordaron durante una obra teatral.

La hija de Lucero y Mijares se siente bien con su cuerpo

A la hija de Lucero Hogaza le preguntaron su opinión sobre las críticas en redes sociales contra artistas como Yuridia por su físico, y qué posición asume cuando es ella quien recibe comentarios negativos por su aspecto.

Mijares dijo estar en total desacuerdo con los ataques, sea cual sea la razón y, que en su caso, simplemente desestima lo que digan otros.

“Intento no hacer mucho caso a los comentarios de 'hate', porque no sirven para nada y a veces dicen cosas que no son reales”, comentó.

“Me dan exactamente igual, porque sé que hay algunos que no son verdad, algunos que sí, pero me dan lo mismo, porque yo sé cómo soy y la gente ajena no me conoce al 100%”, agregó.

“Me siento muy a gusto con mi forma de ser, mi cuerpo, mi todo. ¡Claro! Un poquito de ejercicio no le haría mal a nadie, pero la verdad estoy muy cómoda”, señaló según la revista Hola.

El divorcio de Lucero y Mijares no afectó a su hija

Lucerito recordó que era muy pequeña cuando sus padres se divorciaron, pero que supieron no afectar a sus hijos.

“Creo que se separaron cuando tenía seis o siete años. Lo han hecho muy bien porque a mi hermano y a mí nos han cuidado mucho y nunca vimos ninguna discusión o pelea, que puede ser que sí las tuvieron como cualquier pareja”, dijo.

El 5 de mayo hay cita para vernos en Aguascalientes! Tenemos #hastaquesenoshizo en la feria de San Marcos! @MijaresOficial y yo estamos felices de verl@s! Quién viene? 🎶🌟 pic.twitter.com/uJ2yhoClAZ — Lucero (@LuceroMexico) March 1, 2023

Todo sobre Famosos