Con paella, globos y un pastel temático: así fue el cumpleaños número 50 del hijo de Julio Iglesias

Julio José Iglesias, el hijo mayor del cantante español Julio Iglesias, llegó a sus 50 años. La fecha no pasó por debajo de la mesa, el artista celebró la ocasión por todo lo alto con una gran fiesta entre familiares, amigos y por supuesto su nuevo amor, la modelo Vivi di Domenico.

El intérprete compartió un post en su cuenta de Instagram en el que agradeció los momentos bonitos que vivió en esta fecha importante para él: “Gracias por un cumpleaños tan especial”, escribió.

Thank you for all Birthday wishes!



La fiesta de cumpleaños de Julio Iglesias Jr.

El cantante español celebró su cumpleaños número 50 a lo grande. Realizó una fiesta en la que no pudo faltar la comida española, el cariño de sus seres queridos y por supuesto las atenciones de su nueva novia, la modelo brasileña Vivi di Domenico, con quien inició un romance dos meses después de divorciarse de Charisse Verhaert.

Precisamente fue su nueva novia quien compartió fotografías de la fiesta de cumpleaños. En las imágenes se pueden ver globos dorados, blancos y grises, como parte de una decoración inspirada en estrellas y notas musicales.

La torta, que estaba inspirada también en la temática de la música, era de tres pisos y tenía un micrófono como toque decorativo. Tanto Julio Iglesias Junior como su pareja estaban vestidos de blanco. En todo momento se mostraron cariñosos y felices.

En la fiesta de Julio Iglesias Junior no pudo faltar el toque español. Los invitados disfrutaron de una espectacular paella, además de buena música y bebida.

En declaraciones que ofreció en exclusiva para la revista Hola, el cantante contó cómo se siente ahora con 50 años. Aseguró que pese a que muchos le dicen que se ve muy joven, tiene menos energía que antes, sin embargo, considera que su vida es dichosa.

“Me encuentro muy bien. Siempre le digo a la gente que me conoce que, si me llega a pasar algo, Dios no quiera, he vivido una vida bastante peculiar y bonita, he podido viajar, disfrutar, aprender, he podido conocer a muchísima gente que me ha aportado mucho... La verdad, no me puedo quejar y soy una persona feliz”, contó.

