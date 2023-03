"¡El golpe en mi cara fue real!": La escena del El Chavo del 8 donde "se le pasó la mano" con el "Señor Barriga"

Muchas de las escenas de "El Chavo del 8" son fáciles de recordar. Lo que poco sabemos es que muchas de esas no fueron simuladas, como una vez que el Chavito golpeó realmente al "Señor Barriga".

De eso da fe el propio Édgar Vivar, intérprete del recordado personaje. El actor recordó con mucha nostalgia y alegría ese episodio en el que Roberto Gómez Bolaños se apasionó tanto que terminó por darle un puñetazo.

El "Señor Barriga" siempre recibió golpes de "El Chavo del 8", pero este en particular fue distinto tanto que hasta dejó sin aliento al actor.

La escena transcurre frente a la casa de "Doña Florinda". El clip fue compartido por una cuenta dedicada al "Profesor Jirafales" en Twitter.

Happy birthday to the one and only Roberto Gómez Bolaños aka El Chavo Del 8, Aka El Chapulín Colorado, aka Dr. Chapatin. Growing up watching him with my grandparents are memories I will always cherish. Even now I watch him and the jokes are still funny to me. GOAT in LATIN comedy pic.twitter.com/RnlaQfEnUQ