Osvaldo Ríos recuerda las canciones que le dedicó Shakira: ¿Qué piensa sobre volver con ella?

Shakira está en boca de muchos luego de su mediática separación de Gerard Piqué y del éxito musical que esta etapa ha supuesto para ella. Por eso no es de extrañar que en una reciente entrevista a Osvaldo Ríos le preguntaran sobre el romance que tuvo con la cantautora hace décadas.

Osvaldo hoy tiene 62 años y Shakira 46, una diferencia de más de 16 años que no impidió una relación y planes matrimoniales en los inicios de la carrera de la estrella musical nacida en Barranquilla.

Fue en el año 1997 cuando estuvieron un tiempo juntos, pero el idilio culminó en buenos términos para que la cantante pudiera seguir con su carrera.

Así lo recordó el exparticipante de “La casa de los famosos” en una entrevista con Javier Ceriani y Elisa Berastein de “Chisme No Like”, donde respondió si acaso podría volver a tener un romance con la intérprete de “TQG”.

El actor de “Kassandra” comentó que siente por Shakira una gran admiración. “Es una artista como pocas”, declaró el puertorriqueño, según TV Notas.

Al ser preguntado si considera posible regresar con ella ahora que está soltera, contestó: “No creo, porque en primer lugar mi carrera como productor ejecutivo y como actor me consume muchísimo. Ella está pasando por un momento trascendental y evolutivo. Vamos a dejar algo claro, yo admiro a la mujer y a la artista, el amor ya es otra cosa”.

Por otro lado, Ríos recuerda cuáles son los tres temas que le dedicó la colombiana y afirma que todavía guarda algunas servilletas de avión donde ella escribía las letras. Según el actor, él inspiró “Tú”, “Ojos así” y “Moscas en la casa”.

El actor no pudo ocultar su emoción cuando Ceriani le comentó que en su opinión, él ha sido el verdadero gran amor de Shakira, pues fue la relación de la cantante que culminó en los mejores términos, y que ella dejó un pedazo de su alma en ese romance.

Ríos señaló además que ha sido el único ex a quien la colombiana no le ha tirado en canciones, que terminaron su relación amándose para que ella…