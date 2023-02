Los polémicos versos de Karol G y Shakira a sus exparejas en su nueva canción: "Por hombres no compito"

26 feb. 2023 - 13:00 hrs.

El pasado viernes 24 de febrero la cantante Karol G liberó su nueva canción, "TQG", la cual canta a dúo con Shakira, y forma parte del nuevo disco de la reggaetonera, nombrado "Mañana será bonito".

En la letra, Shakira le lanza nuevamente dardos a Gerard Piqué, repitiendo lo que ya había hecho en "Monotonía", "Te felicito" y la canción que lanzó con Bizarrap.

Los mensajes de Karol G a Anuel AA

"TQG" es la abreviación de "Te quedó grande", que marca la primera colaboración entre las colombianas. Mientras que Shakira es de Barranquilla, Karol G es de Medellín.

Ambas le tiran "palos" a sus mediáticas exparejas. Recordemos que Karol G, al igual que Shakira, también tuvo una mediática relación, claro que con el cantante Anuel AA.

Uno de los mensajes que Karol le lanza a su ex en uno de los párrafos señala: "Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito / Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito".

¿Reconciliación con Anuel? La Bichota responde a eso señalando, "volver contigo, never (nunca), tú eras la mala suerte, porque ahora las bendiciones me llueven".

"Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía", es otra de las quemantes frases que interpreta la colombiana.

Los mensajes de Shakira a Piqué

Shakira no se quedó atrás y señaló: "Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido".

"Hasta la vida me mejoró por acá ya no eres bienvenido. Vi lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río", dijo también.

Asimismo, citó el título de una de sus canciones indicando, "tú buscando por fuera la comida, yo pensando que era la monotonía".

Escucha la canción

