Karol G se alejará de los escenarios: Esta es la razón por la que la artista se retira temporalmente de la música

03 mar. 2023 - 22:45 hrs.

La cantante colombiana Karol G anunció que se retirará temporalmente de los escenarios para cumplir un objetivo personal.

La artista que se presentó en el Festival de Viña del Mar 2023, señaló que estará fuera del foco de atención para poder estudiar.

Cambia la música por los estudios

En una entrevista con la radio EXA México, la colombiana anunció la mala noticia para sus fanáticos. "Decidí alejarme de los escenarios para poder estudiar", señaló "la Bichota".

Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la artista, descubrió a través de la composición y producción musical que quiere seguir creciendo en su rubro y que esa fue una de las razones que la impulsó a estudiar.

"Hacer música dentro del tour me empujó tanto a, aprender a grabarme a mí misma, a producir mucho más, a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida, que antes estaba acostumbrada a tener alguien que lo hacía conmigo o por mí, que me dí cuenta que tenía un montón de talentos que no había descubierto y que quiero desarrollar", explicó.

Regreso programado para 2024

Además, la intérprete de "Tusa" aclaró que este será un descanso que durará un año, ya que tiene contemplado volver a las pistas en 2024.

"Este año no voy a estar tanto en los escenarios, porque decidí tomarme un break. Es para evolucionar en otros aspectos", dijo a la emisora radial.

No se olvidó de Viña

La cantante, que recientemente colaboró con su compatriota Shakira, también agradeció el cariño que recibió tras su visita al Festival de Viña, donde se presentó en la primera noche.

"Viña del Mar definitivamente es algo que voy a llevar en mi corazón, el público de Chile es increíble, hermoso, se portaron increíble conmigo".

