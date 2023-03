Ana Gabriel anuncia su retiro tras polémico concierto: ¿Qué pasó entre la cantante y el público?

Ana Gabriel dice que vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera artística durante un concierto en Los Ángeles. La cantante mexicana, de 67 años, relató en sus redes lo que ocurrió cuando hizo un comentario político durante su show, en el que sorprendió a la audiencia al anunciar que se retira.

María Guadalupe Araujo Yong, como se llama realmente la intérprete de “Simplemente amigos”, se encuentra en medio de una serie de conciertos en varios países de Latinoamérica y en Estados Unidos.

La estrella musical también tiene agendada una gira por Europa entre los meses de junio y junio de 2023. Pero tras 48 años de trayectoria, se acerca su próximo retiro de los escenarios, reseña Infobae.

Fans de Ana Gabriel presentes en el KIA Forum de Inglewood difundieron en redes un video de la vocalista anunciando en el espectáculo, del sábado 25 de febrero de 2023, que le pondrá punto final a su carrera.

“Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir. Tengo derecho a disfrutar de mi familia de otra manera”, manifestó, sin determinar una fecha. “No sé cuándo, puede ser el año que viene, o en dos años”.

Estas palabras, que hicieron reaccionar con sorpresa al auditorio, llegaron luego del roce que tuvo la cantante con algunos de los presentes. ¿Qué fue lo que pasó?

Finalizado el concierto en la ciudad estadounidense, Ana Gabriel publicó una serie de mensajes sobre lo sucedido.

“Esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante”, dijo, a la vez que comentó que se sintió muy mal, pero que no podía aceptar faltas de respeto. También se disculpó por haberse dejado llevar por el calor del momento.

A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pic.twitter.com/56QXC6L5x3