Bienes, joyas y herencias: la princesa Charlotte y la hija de Salma Hayek son las dos niñas más ricas del mundo

Son muy jóvenes y ya son dueñas de una gran fortuna. Así es la vida de la hija del príncipe William, Charlotte, y la hija de la actriz Salma Hayek, Valentina Paloma, ya que ambas están en la lista de las niñas más ricas del mundo, siendo la heredera al trono británico quien está en el primer lugar.

La conclusión surge de un estudio realizado por Electric Ride On Cars, una empresa británica de juguetes que anualmente elabora una lista con los niños más ricos del mundo.

Este año la lista de niños con más dinero en todo el mundo está encabezada por la princesa Charlotte, una pequeña de apenas siete años. Charlotte es la hija del príncipe William y Kate Middleton.

Su padre es heredero al trono británico. Ella es la cuarta en la línea de sucesión al trono. En su corta vida ya amasa una fortuna que asciende a los cuatro billones 352 millones 743 mil 665 dólares.

