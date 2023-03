"Búscate alguien que te presuma así": El tierno gesto de Marcianeke a Ignacia Michelson

04 mar. 2023 - 12:00 hrs.

Marcianeke e Ignacia Michelson, vuelven a demostrarse su cariño a través de imágenes en su cuenta de Instagram. El cantante, quién se ha visto más alegre y saludable tras una serie de cambios en su vida personal, muestra su cariño abiertamente con su amiga, Ignacia Michelson.

La influencer que, a pesar de no ser su pareja formal, lo ha estado acompañando en sus diferentes procesos. De hecho, se les vio juntos en el Festival de Viña del Mar y en la gala que se realizó en el casino de la Ciudad Jardín.

Gesto de cariño

Marcianeke se lució en Instagram usando una polera estampada con la figura de la modelo y Dj. La publicación se realizó en la cuenta del cantante, donde se le escucha decir:"Búscate alguien que te presuma así... ¿Quién te va a presumir así? ¡Nadie!"

A lo anterior, la modelo respondió subiendo una historia de Instagram, con la imagen acompañada del texto que decía: "Quédate con @marcianeke para que te presuma como a mí. El mejor".

Las publicaciones no tardaron en tener reacciones sobre la tierna situación y la modelo republicó el comentario de una de sus seguidoras que decía: "Honestamente, si mi próximo amorcito no me presume como el Marcianeke presume a la diosa de Ignacia Michelson, no quiero nada".

Revisa la imagen: