"Me sorprendió con un mensaje muy bonito": Daniela Aránguiz agradece el apoyo de Karen Bejarano tras polémica

La polémica sigue envolviendo la vida de la exintegrante de Mekano, Daniela Aránguiz, luego de que revelara detalles sobre un supuesto nuevo romance de su expareja, el exfutbolista Jorge Valdivia.

A inicios de esta semana, ambos protagonizaron una pelea que se fue a los golpes en el sector oriente de la región Metropolitana, luego de que él la fuera a encarar hasta su condominio por ventilar la supuesta relación que tendría con la diputada Maite Orsini.

Daniela Aránguiz reveló que Karen Bejarano le envió mensaje

Daniela Aránguiz entregó nuevos detalles sobre la situación que vive con su expareja, durante el programa Zona de Estrellas.

Aunque reconoció que es difícil la situación que vive, valoró los mensajes de amor, apoyo y solidaridad que recibe, siendo uno de ellos el de la cantante Karen Bejarano.

"Antes de empezar quería agradecer a las personas que me han escrito y a las que me han respetado en estos días. Hasta Karen Paola me llegó a sorprender con un mensaje muy bonito, que siento que al final las personas que se conocen desde chicas y se quieren se ven en los momentos feos", dijo.

La influencer miró directamente a la pantalla para enviar un mensaje a la cantante.

"Te lo quiero agradecer en cámara, aunque te lo agradecí por teléfono, siento que nosotras nos conocemos desde muy chicas. A los 17 años. Cuando tu pasaste momentos difíciles en tu vida, yo siempre te mandé un mensajito, no me esperaba menos de ti", expresó.

Daniela también aprovechó el momento para disculparse por las situaciones incómodas que protagonizó y que hicieron que la relación entre ambas se deteriorara.

"Si alguna vez te hice sentir mal por pendejadas, como te lo dije por teléfono, te pido perdón, porque siento que lo que hiciste lo valoro mucho más que todas cosas que nos podemos decir públicamente", manifestó.

