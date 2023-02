La actriz de "La Momia" y su novia posan con Carolina Herrera: Así luce la hija de Patricia Velásquez

26 feb. 2023 - 17:00 hrs.

La actriz de "La Momia, Patricia Velásquez, le dedicó unas palabras de agradecimiento a la diseñadora Carolina Herrera, con quien posó en compañía de su hija adolescente, Maya, y de su pareja sentimental, Jennifer Kirz.

La supermodelo y la diseñadora de modas, nacida en la capital venezolana, se conocen desde hace décadas y fue la empresaria quien le dio a Patricia el empujón que necesitaba para catapultar su carrera en las pasarelas neoyorquinas.

“Estoy llena de gratitud cuando recuerdo que hace más de 20 años me diste la oportunidad de trabajar en Nueva York. Tu apoyo y fe en mí fueron cruciales para mi éxito. ¡Te queremos!”, escribió Velásquez al pie de la foto grupal publicada en Instagram.

Page Six recuerda que Patricia Velásquez salió del clóset en el año 2015 por medio de su libro “Straight Walk: A Supermodel Journey to Finding Her Truth”.

Para la época, la actriz de “La maldición de la Llorona” ya había terminado su relación de ocho años con Lauren. Velásquez, quien dio a luz a su hija Maya cuando estaban juntas y con quien compartió la custodia tras la ruptura.

Quién es la novia de Patricia Velásquez

Patricia empezó a surgir en el mundo del entretenimiento al quedar como segunda finalista en el Miss Venezuela 1989.

La actriz, de 52 años, ha desfilado en las más prestigiosas pasarelas de la moda mundial y se dio a conocer en el séptimo arte por su papel como Anck Su Namun y Meela en las películas “La Momia” (1999) y “La Momia Regresa” (2001), donde compartió créditos con Brendan Fraser y Rachel Weisz.

Patricia Velásquez as Anck-Su-Namun in The Mummy, 1999 pic.twitter.com/OpKznwqyvj — cinematvchill (@cinematvchill) October 21, 2021

Su pareja precisamente viene de la industria cinematográfica, pues Jennifer Kriz es productora de películas.

