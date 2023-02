La salida romántica de Luis Miguel y Paloma Cuevas de la que fue testigo un fans: La presentó como su novia

25 feb. 2023 - 19:00 hrs.

El cantante mexicano Luis Miguel está enamorado. La empresaria y modelo Paloma Cueva es la responsable de su felicidad. Recientemente, fueron vistos tomados de la mano paseando por las calles de Nueva York.

Momentos antes de ser interceptados por un fanático de “El Sol de México”, la pareja tuvo una cita en un exclusivo restaurante de la "Gran Manzana".

Se trata del Bemelmans Bar del Carlyle Hotel, un sitio que se caracteriza por tener luz tenue, música en vivo y comida de primera, perfecto para una cita en la que se intenta pasar desapercibidos.

El romance de Luis Miguel con Paloma Cuevas

Aunque el escenario facilitaba el anonimato, Luis Miguel y Paloma Cuevas no pasaron desapercibidos. Los trabajadores del bar y algunos comensales los reconocieron, pero prefirieron darle intimidad.

Sin embargo, al salir del sitio y un fanático del cantante mexicano salió tras ellos. Corrió tanto que los alcanzó en plena calle tomados de la mano. El español sostuvo una amena conversación con la pareja y cuando le pidió una foto al famoso cantante, este se la negó educadamente.

Luis Miguel en New York con Paloma Cuevas.. pic.twitter.com/OwPxIkkt9Z — José Miguel (@JOSE_MIGUEL5000) February 22, 2023

“En este momento estoy bajo perfil. Pero me encantó conocerte”, le dijo el intérprete de “No sé tú”. El fanático aceptó la respuesta y le agradeció al mexicano por la caballerosidad del momento.

El hombre contó al programa "Sale el Sol" su experiencia. Además, aseguró que el astro mexicano presentó a Paloma Cuevas como su novia.

Horas más tarde, Cuevas posteó en sus redes sociales una fotografía de los rascacielos de Nueva York en plena noche. La música que acompaña la postal es “Fly me to the moon”, que “El Sol de México” canta junto a Frank Sinatra.

Tal parece que se trata de otro momento romántico que vive la pareja antes de que el cantante comience su gira. El intérprete de “Hasta que me olvides” anunció el 14 de febrero su nueva gira y ahora se espera que precise las fechas y las ciudades, se lee en La Opinión.

