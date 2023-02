Un inicio con impulso pero un final bajo. Así se podría definir la rutina de Laila Roth en el Festival de Viña del Mar 2023, quien pese a todo se pudo llevar una Gaviota de Plata, premio que el mismo público de la Quinta Vergara pidió para la comediante trasandina.

En redes sociales destacaron la entereza de la argentina para decidir cuando cortar su rutina. De hecho, dijo públicamente "bueno amigos, voy a cortar acá", dando paso a que los animadores entraran a escena.

En Twitter, los televidentes remarcaron que fue "digna" para dar un paso al costado, e incluso la compararon con Belén Mora, quien pese a las pifias prosiguió, generando decenas de críticas.

Otro de los puntos que se destacó fue el nerviosismo de Roth en su rutina. De hecho, durante un momento perdió el hilo y tuvo que rememorar en qué punto de su guión iba.

