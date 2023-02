"Dije 'me va a pegar'": Luis Sandoval relata antiguo conflicto con el "Chino" Ríos

24 feb. 2023 - 16:15 hrs.

El periodista Luis Sandoval se refirió a un conflicto que vivió con Marcelo "Chino" Ríos hace algunos años.

Vale consignar que el extenista se encuentra en un lío judicial en Estados Unidos, luego de que un vecino lo "funara" en una plataforma del vecindario por conducir su Lamborghini a exceso de velocidad en el condominio donde residen.

El empresario Thomas Frascone también expuso todos los antecedentes que encontró sobre Ríos, aludiendo a diversas polémicas.

La funa, supuestamente, hizo que el deportista chileno perdiera un millonario negocio, por lo que interpuso una acción judicial por injurias y calumnias, informó La Tercera.

"¿Por qué no me cuidai el auto por favor?"

En ese contexto, Sandoval, recordó un viejo episodio que protagonizó junto al Chino mientras se encontraba reporteando para un programa de televisión.

"Yo soy parte de esta lista de arrebatos de Marcelo "Chino" Ríos y creo que he sido el único periodista que le ha respondido, porque me sentí tan invadido por la forma de reaccionar de Marcelo", señaló en un contacto telefónico con el matinal "Mucho Gusto".

Sobre el conflicto en cuestión, el periodista de espectáculos contó que cuando trabajaba en el extinto programa "Mira quién habla" de Mega, fue a entrevistar a Chino Ríos mientras se estaba divorciando de Kenita Larrín.

"Lo comienzo a seguir por unas calles y llega a un lugar donde estaciona su auto, que debe haber costado unos 50 millones, un auto muy pomposo. Estaciona su auto y yo afuera, como periodista, preguntándole por Kenita Larraín de este divorcio", acotó el comunicador.

Guioteca

Sandoval comenzó a tocar el vídeo para que le respondiera, sin embargo, Ríos se bajó enfadado del vehículo.

Estaba "bastante enojado, y me mira como superenojado con una cara de ira increíble y le dije '¿me puedes contar sobre este divorcio?" y me dice '¿por qué no me cuidai el auto por favor?, y le dijo 'yo no soy cuidador de autos, Marcelo" y me dice 'pinta teni' y me mira de pies a cabeza", relató.

Pese al comentario del extenista, Luis Sandoval continuó preguntándole por el divorcio. "Se empieza a poner más enojado y me da como un empujón y le digo, '¿sabes qué Marcelo? yo no tendré toda la plata que tienes tú, pero tengo algo que te falta y es educación'", rememoró.

Ante la tensa situación "en un momento dije, 'él me va a pegar'. Él empuña las manos con rabia, estaba con un físico como fisicoculturista. Miró la cámara, empujo al camarógrafo y se metió rápidamente a un edificio, como escapando, pero yo quedé supernervioso, porque dije 'me va a pegar'", finalizó el periodista.

