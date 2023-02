El tierno mensaje que le envió Benjamín a su padre Rafael Araneda tras accidente en que fue atropellado

23 feb. 2023 - 20:00 hrs.

Preocupación existe en el mundo del espectáculo latino tras el accidente que sufrió el animador Rafael Araneda, quien fue atropellado por un vehículo mientras transitaba en bicicleta por las calles de Miami.

Su esposa, Marcela Vacarezza, manifestó que el "tío conductor" no presentó fracturas, pero que tiene varios hematomas, y que se encuentra en reposo. De hecho, no ha acudido a sus labores en "Enamorándonos", programa que conduce en una de las filiales de Univisión.

El gesto de su hijo Benjamín

En redes sociales, la esposa del animador compartió una tierna imagen en que aparece Benjamín, el hijo menor del enlace. En la fotografía se ve al pequeño junto a su curso del colegio, portando un mensaje que dice "Rafael", con muchos corazones, haciendo referencia a su pronta recuperación.

La imagen fue publicada por Vacarezza, quien indicó "no puede ser tanta ternura. Seguro que con esa energía el papá va a estar mucho mejor, ¡Niños hermosos! Gracias a la vida".

¿Cómo fue el accidente?

Marcela comentó que en una esquina, un auto que se saltó un disco pare lo arrolló, botándolo de su bicicleta y provocando que el conductor quedara inconsciente. Cuando recuperó el conocimiento, pasados unos minutos, fue él quien llamó a su esposa y le contó escuetamente lo sucedido.

"Me dijo que lo habían atropellado y que me iba a pasar una señora que estaba a su lado. Ella me contó más y partí para allá. Él no se acuerda que me llamó", aseguró Vacarezza.

La conductora destacó que Araneda andaba con casco, ya que a su juicio, "si no, no la contamos". "Quedó inconsciente y lo llevaron a la clínica. Ya ahí, le hicieron todos los exámenes de rutina y está sin fracturas, pero con muchos hematomas. Con el golpe perdió la conciencia. Ya en la ambulancia no se acuerda de nada", añadió.

