23 feb. 2023 - 13:25 hrs.

Uno de los momentos más recordados de la rutina de Rodrigo Villegas durante el Festival de Viña del Mar, fue el momento en que contó que le debía dinero a otro comediante, quien le cobraba la deuda mediante reuniones por Zoom, durante la pandemia.

Si bien no dijo quién era la persona a quien le debía dinero, a sus espaldas aparecía una imagen gigante del pajarito Tutu Tutu, personaje encarnado por el actor Kurt Carrera.

"A mí se me había olvidado, yo sentí, cuando estaba viendo esto, que la historia era al revés. Yo estaba llegando al Muro (en Morandé con Compañía) y ahí conozco a Rodrigo Villegas", contó Carrera en el matinal "Mucho Gusto" de Mega.

Le pidió plata prestada

Mientras pasaba un mal momento económico, Carrera le solicitó dinero a todos sus cercanos y no consiguió el préstamo hasta que llamó a Villegas, quien inmediatamente le facilitó la cifra.

"Yo dije cómo gente que me conoce, que sabe de mi familia, que sabe todo, que sabe que le voy a pagar en un mes más no me presta, y este gallo que no me conoce me prestó", reflexionó.

"¡Acuérdate que me debes plata!"

Sin embargo, la deuda de Carrera hacia Villegas no fue el único préstamo que se realizaron entre ambos, ya que, años después, se devolvió la mano y el comediante que triunfó ahora en Viña del Mar le pidió plata al actor tras el pájaro Tutu Tutu.

"Después pasó el tiempo y Villegas estaba vendiendo un departamento y esa plata se estaba demorando, y me llama y me dice: 'Kurt, ¿tení plata?'", ante lo que el actor inmediatamente le facilitó el monto a su amigo.

"Lamentablemente, era una suma un poquito más alta que la mía, le deposité, se demoró un poquito más de la cuenta y por Zoom, de repente, le decía: 'Guatón, acuérdate que me debes plata', y él me decía que 'sí, sale pronto el departamento'. Al final salió el departamento y está saldado. Somos muy amigos", finalizó Kurt Carrera.

