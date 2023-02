22 feb. 2023 - 14:00 hrs.

El comediante Diego Urrutia Barra fue una de las grandes revelaciones del Festival de Viña del Mar 2023, donde se llevó el cariño del público y las gaviotas de plata y oro.

El periodista de profesión fue confirmado solo una semana antes de la cita festivalera y reemplazó a Yerko Puchento, luego que este se bajara del certamen.

El tiktoker habló principalmente sobre temas cotidianos y anécdotas de su vida. En ese contexto, reveló que tuvo una ex que es técnico en enfermería (TENS), a quien le perdonó dos infidelidades.

"Fue una relación tóxica porque mi ex, la TENS, me fue infiel, ¿y sabes qué hice yo? La perdoné. Pasó el tiempo y me cagó de nuevo y adivina qué hice yo, la perdoné de nuevo, dos veces perdoné una infidelidad", contó el comediante durante su rutina, lo que desató las risas del público.

"Está bloqueada hace rato"

Diego Urrutia Barra, en conversación con el matinal "Mucho Gusto" de Mega, confirmó que la historia de la TENS es real y entregó detalles al respecto.

"Dentro de la rutina de humor para mí lo que más funciona es la realidad, con el caso de la TENS es real, pasó, le perdoné una infidelidad, mala decisión", sinceró.

Respecto a su actual relación con ella, expresó que "está bloqueada hace rato, si me habla tiene ser con número desconocido y eso me da miedo igual".

"Hay una cuenta de 'Diego Urrutia fans', creo que la hizo ella. No lo sé todavía, pero lo intuyo", señaló entre risas.

En cuanto a su situación amorosa actual, detalló que "no tengo mucho tiempo la verdad, yo estoy muy enfocado en el trabajo y el amor de mi vida es la comedia, es la única persona que yo amo".

