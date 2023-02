22 feb. 2023 - 09:20 hrs.

El conductor del matinal "Mucho Gusto" de Mega, José Antonio Neme, se refirió la rutina de Belén Mora en el Festival de Viña del Mar.

Aunque la comediante obtuvo la gaviota de plata, terminó su presentación en medios de las pifias del "monstruo", siendo la primera artista en recibir abucheos en esta edición del certamen festivalero.

"No es la mejor contadora de historias"

El periodista comenzó diciendo: "el gran plus que tiene es la personificación, caricaturización, que es lo que la hizo muy conocida en Morandé y muy exitosa en La Red, caricaturizar a esta mujer conservadora y a esta asistente de la isapre".

A diferencia de su trabajo en televisión, donde caracterizaba personajes, durante su presentación en la Quinta Vergara "Belenza" realizó una rutina en que hablaba sobre la pandemia y la maternidad.

"La personificación de personajes cotidianos llevados a la caricatura es lo que ella hace muy bien. Yo no le tengo tanta fe, con todo el cariño y el respeto del mundo, quizá no es la mejor standupera, quizá no es la mejor contadora de historias", agregó Neme.

El conductor del matinal, también precisó: "ella tenía las herramientas dramáticas, ella es una muy buena caricaturista porque lo que hizo en el Morandé y lo que hizo con el Toto en La Red era captar la esencia de personajes muy cotidianos y personificarlos de manera muy divertida, yo eché de menos que ese músculo lo llevara al escenario de la Quinta Vergara".

