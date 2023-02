22 feb. 2023 - 08:05 hrs.

El mexicano Alejandro Fernández fue criticado tras piropear a la modelo que le entregó las gaviotas durante su presentación en el Festival de Viña del Mar.

La modelo brasileña Rubia Soares, quien lleva cuatro años trabajando en el certamen, fue la encargada de pasarle los galardones al potrillo.

En el momento en que se acercó al cantante, él le dio un beso y un fuerte abrazo. "Ay qué 'Gaviotota', tú eres la morenaza Gaviota", le dijo el artista, lo que motivó a que los animadores los presentaran.

Martín Cárcamo le recordó a Fernández que la primera vez que estuvo en el festival dijo que le temblaban las piernas y le preguntó "¿hoy día qué te está temblando?". Ante la interrogante, el mexicano respondió "algo que está entre las piernas (...) está como fluyendo, mucho, mucho más con estas gaviototas que me dan, uh".

"Me quedé sin palabras"

Rubia Soares, quien se declaró fanática de la música de Alejandro Fernández, se refirió al episodio que vivió con el artista y aseguró que "me quedé sin palabras".

En conversación con Lun reveló: "Él me abrazó un poco y me dijo algo, pero yo no escuchaba lo que decía. Fue un momento muy chistoso. Después me llegaron miles de mensajes. Mis amigos me comentaron mucho lo que pasó".

Bizarro

La modelo esperó al cantante en el backstage para fotografiarse con él. "Cuando llegó me dijo 'Mi Gaviotita', jajá. Fue chistoso", rememoró.

El hecho provocó una serie de memes hacia el artista, donde se criticó su actuar. Al respecto, Rubia contó que "me reí demasiado con los memes. Fueron muchos registrando el momento, que para mi es realmente inolvidable, porque yo amo su música".

La encargada de entregar los premios en el Festival de Viña del Mar también acotó que: "Disfruté mucho, pero mucho esta noche. Me encanta él. Soy súper fanática de su música. De hecho lo estaba grabando desde atrás del escenario, jajajá. Le sacaba fotos durante el show. Es que lo amo".

