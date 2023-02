Daniela Aránguiz aclara rumores de embarazo y reflexiona ante comentarios sobre el cuerpo ajeno

21 feb. 2023 - 16:30 hrs.

La influencer Daniela Aránguiz tuvo que salir aclarar rumores de un supuesto embarazo, los que surgieron luego de que subiera un video en su cuenta de Instagram.

La panelista de televisión, publicó un clip en que aparece luciendo un vestido negro apretado.

El registro provocó que algunas de sus seguidoras realizaran preguntas como "¿cuántos meses tienes?", "¿está embarazada?"; mientras que otras salieron en su defensa indicando que era el cuerpo normal de una mujer.

¿Daniela Aranguiz está embarazada?

Aránguiz tuvo que salir a aclarar los rumores de un supuesto embarazo y negó que esté esperando un hijo.

"Estaba viendo un montón de comentarios de una foto que subí de un vestido apretado, megaapretado, es XS y yo soy S y se me ve con un poquito de guata. Me vi en el video. Yo creo que tenía ganas de hacer pipí y dicen 'Daniela está embarazada'", señaló en una de sus historias de la mentada red social.

"¿No podemos estar un poquito más gorditos?"

Los mensajes que recibió, también sirvieron para que la exparticipante de Mekano realizara una potente reflexión respecto a los comentarios sobre el cuerpo ajeno.

"Que te digan 'estás embarazada' cuando no tienes ni siquiera pololo para quedar embarazada es como decir 'estás gorda' en otras palabras. O sea, ¿no podemos estar un poquito más gorditos porque nos van a decir que estamos embarazadas?", señaló.

Luego, continuó diciendo "peso 57 kilos, miren... ¿qué embarazo voy a tener?".

La influencer también agregó "me encanta comer, me encanta tomarme una champañita o un vinito, no quiero dejar de hacer todo lo que me gusta por verme como la gente quiere que me vea".

Finalmente Aránguiz señaló: "Podemos tener un poquito de guatita y podemos ponernos lo que queramos".

Mira la respuesta de Daniela Aránguiz

Todo sobre Famosos chilenos