"Un error garrafal". Así calificó Rodrigo Sepúlveda la decisión de dejar fuera al público en la "Noche Cero" del Festival de Viña.

El conductor de Meganoticias Alerta se hizo presente en la gala en la Ciudad Jardín junto a la actriz Carolina Arregui, además de los presentadores de "Mucho Gusto", José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, quienes asistieron al evento en representación de Mega.

En el matinal, Karen y José Antonio profundizaron sobre su experiencia en la alfombra roja, mostrándose arrepentidos de haber asistido.

"Estaba nervioso"

Rodrigo Sepúlveda, durante la mañana de este sábado, señaló que "primero, me encantó estar con ustedes porque siento que Mega tiene una familia muy linda que se compenetró de forma maravillosa. Haber compartido con la Carola Arregui como lo hicimos ayer fue sencillamente espectacular".

"Yo estaba nervioso, ansioso, porque no soy de gala, no soy mucho de estar en pasarelas y esas cosas, yo más bien soy alejado. Fui porque había una invitación y porque había un concepto del canal de ir y asistir y colaborar", aseveró.

Sobre su vestimenta, dijo que este era "un traje muy lindo que me hizo Sastrería Calabrese y que estoy tremendamente agradecido del amor y el cariño con que lo hicieron".

"Me dolió muchísimo, lo sufrí"

Luego, Sepúlveda se refirió al público que llegó hasta las afueras de la gala y afirmó que "sí me dolió que la gente no estuviera ahí, me dolió muchísimo, lo sufrí. Con la Caro fuimos a saludar a la gente porque era tanta que estaba afuera".

Además, sentenció que "la gala no puede ser más importante que lo que está pasando con los incendios en el sur del país, también hay que sopesar las cosas; esto es una gala, pero lo más relevante es lo que necesita nuestra gente en el sur con los incendios que están reflotando, como el de Santa Juana el día de ayer".

"Tú no puedes tener a las personas 20 o 25 metros atrás, la gente quería estar, no veía nada, con guardias, con rejas, separados de todo, como si fuéramos gente especial los que trabajamos en la televisión, lo encontré tan errado", indicó Sepu.

"No puede existir esa desconexión absoluta. Me parece que fue un error garrafal, para no repetir nunca más", cerró.

