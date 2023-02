"Se pone mis poleras": Vesta Lugg revela que su pololo Pablo Galdames usa la ropa de ella

16 feb. 2023 - 12:00 hrs.

La influencer y actriz chilena-canadiense, Vesta Lugg, fue invitada durante la mañana de este jueves 16 de febrero al "Mucho Gusto", a conversar sobre el look que usará en la gala del Festival de Viña del Mar.

En este contexto, Lugg también habló sobre la moda, revelando que su novio, el futbolista Pablo Galdames, entra a su closet y se coloca la ropa de ella.

Pablo Galdames y la ropa de Vesta Lugg

En el panel se encontraban conversando sobre la diferencia entre la ropa de hombres y mujeres, y la ventaja que tendrían estas últimas para ponerse looks más osados y jugar en la alfombra roja.

Al respecto, Vesta dio su opinión indicando, "yo creería que hay dos lados de la moneda. Hay más margen en el aspecto creativo porque se nos ha permitido ser más creativas, y también hay una responsabilidad / prejuicio / restricción por ser correctas, que no se aplica al género masculino".

Pablo Galdames y Vesta Lugg

"Dicho eso, aprovecho de decirles que mi pololo se roba la ropa de mi closet. Y se pone mis poleras, mis pantalones, mis chaquetas, y cada vez que se pone la ropa que le queda de su talla (...) me dice 'sabes qué, la ropa de mujer es tanto más bonita que la de hombre'", añadió.

La actriz destacó la actitud que tiene Galdames, considerando el ambiente en el que se desenvuelve, el fútbol, caracterizado por ser "heteronormado", bajo su punto de vista.

Vesta Lugg y la gala de Viña

Sobre su look en la gala de Viña, Vesta Lugg adelantó que, probablemente, su atuendo no gustará a muchas personas, sobre todo, al panel del "Mucho Gusto".

"Les puedo asegurar en este momento acá, en exclusiva con ustedes, que a ustedes, con todo lo que hemos conversado, no les va a gustar nada lo que me voy a poner", adelantó.

La cantante no quiso dar más detalles de su look, aunque sí confesó que durante la noche de este viernes no la veremos con traje "de gala".

