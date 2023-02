15 feb. 2023 - 18:00 hrs.

En la década del 2010 se acotó la cantidad de premios existentes en el Festival de Viña del Mar, eliminándose del catálogo las Antorchas por la devaluación que había tenido este premio, el cual era la puerta de entrada para luego recibir, si así lo ameritaba el artista o humorista, las Gaviotas de Plata y Oro.

De ahí en más comenzó a entregarse la Gaviota de Plata y Oro, aunque más tarde la entrega de otro galardón para reconocer la excelencia artística se hizo necesaria.

Todo sobre Viña 2023

En este contexto, el 2012 se hizo la primera entrega de la nueva Gaviota de Platino, que está un peldaño más arriba que la de plata y oro, y que tiene por objetivo reconocer a personas y bandas con destacada trayectoria.

A Luis Miguel le dieron la Gaviota de Platino en su año debut, a Isabel Pantoja en 2017 y a Humberto Gatica en 2019, en reconocimiento a su tío, Lucho Gatica.

Isabel Pantoja recibiendo la Gaviota de Platino

La Gaviota de Platino volvería en 2023

De acuerdo a información que dio a conocer el periodista Mauricio Israel, la producción del Festival de Viña del Mar habría encargado una Gaviota de Platino para reconocer a un grupo chileno y sus 60 años de trayectoria: Los Jaivas.

"Se va a entregar la Gaviota de Platino a Los Jaivas. Esa es la gran noticia que tiene el festival", señaló en un programa de TV+ en el que participa como panelista.

¿Cómo es la Gaviota de Platino?

La Gaviota de Platino es confeccionada de antemano por la producción del Festival, y previo a que el certamen inicie, ya tiene destinatario.

Este premio no se entrega por petición popular; es decir, por más que el público de la Quinta Vergara quisiera dársela a otro artista que no sea Los Jaivas este 2023, esto probablemente no ocurrirá.

Ejemplo de esto es que en 2017, Mon Laferte hizo su primer show en el Festival de Viña del Mar, y fue tal su éxito que el público exigió —sin éxito— que le dieran una Gaviota de Platino, pifiando incluso a los animadores por no darle dicho galardón, reporta Emol.com.

Mujer pifiando al Festival luego de que no le dieran la Gaviota de Platino a Mon Laferte en 2017 (Aton)

Lo anterior porque la confección de este galardón se manda a hacer especialmente con material de cromo rodio, y cuenta con la incrustación de 85 cristales de licencia Swarovski. Su valor alcanza los mil dólares, reporta el sitio 13.cl.

Todo sobre Festival de Viña