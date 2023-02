Como en "Traicionada": Dra. Carolina Herrera descubrió infidelidad tras hallar pelos rubios en el auto de su marido

15 feb. 2023 - 13:00 hrs.

Una de las escenas que marcó a la exitosa teleserie "Traicionada", corresponde a las del inicio de la ficción, cuando la doctora Asya comienza a sospechar de que su marido le era infiel.

La primera señal que alertó a Asya de que su esposo estaba engañándola, fue que encontró pelos rubios y largos en una de las bufandas de él, los cuales no correspondían a los de ella.

Asya en Traicionada

Una situación similar fue la que vivió la doctora Carolina Herrera, quien en 2005 sufrió la infidelidad de su marido, Eugenio, de la cual se enteró tras recopilar una serie de pruebas.

Las primeras sospechas de infidelidad

De acuerdo lo que contó en Las Últimas Noticias (LUN), una de las primeras sospechas que tuvo fue que encontró un mail, por el año 2004, perteneciente a una cuenta de correo que compartían, en el que una agente turística lamentaba no poder incluir a la "doctora" en un viaje que él tenía pactado.

Otra persona que hubiese leído el correo tal vez no habría visto con malos ojos el mensaje, ya que hablan de una mujer con la misma profesión que Carolina. No obstante, Herrera sabía que la "doctora" citada, no era ella. "Yo no era la doctora en cuestión. Ahí tomé conocimiento de que había otra doctora", señaló.

Carolina Herrera

"Después de lo del mail empecé a darme cuenta de que no era yo la única persona en la vida de Eugenio y empecé a poner atención a las señales. Por ejemplo, si llegaba muy tarde, si el asiento del copiloto estaba echado para atrás, y empecé a darme cuenta de cosas que nunca hubiese pensado", explicó.

El momento de la verdad

Fue en este contexto que, al estar alerta, se dio cuenta de unos pelos largos y rubios en el auto de Eugenio, los cuales no correspondían a ella.

"Encontré unos pelos largos rubios en el tapiz del auto, un auto que habíamos comprado hace una semana, estaba impecable. Pensé primero que podían ser de mi cuñado, que en ese tiempo tenía el pelo largo. Sin embargo, junté varios y los metí en un sobrecito", recordó.

Carolina Herrera

Su idea era guardar toda la evidencia posible para, al momento de encararlo, conseguir la verdad sin vacilaciones. Cuando llegó dicha instancia, él lo negó de forma tajante, pero la doctora era consciente de que le estaban siendo infiel, por lo que lo terminó echando de la casa y durante 13 años se mantuvo alejada de él.

Esto porque en 2018, tras un viaje al sur que tuvo la profesional, al volver a Santiago, terminó reconciliándose con él, tras varios meses de "pololeo", estando juntos hasta el día de hoy. De hecho, celebraron el reciente "Día de los enamorados" en un restaurante capitalino.

