Se hizo más de 50 tatuajes para parecerse al actor: Italiano asegura que es el doble de "La Roca"

14 feb. 2023 - 18:00 hrs.

Viral se ha hecho el caso del italiano Antonio Muratore, entrenador personal de 54 años, que es uno de los dobles más parecidos al reconocido actor Dwayne Johnson, mejor conocido como "La Roca".

De acuerdo a lo que cuenta el Daily Mail, no fue hasta hace 10 años cuando recién se vino a dar cuenta —gracias a un amigo— de su parecido con el ídolo de la lucha libre.

Instagram: @therocksbrother

El doble de "La Roca"

Muratore se ha comprometido tanto con ser el "doble" de La Roca, que incluso se hizo los más de 50 tatuajes que tiene la estrella de Hollywood.

"Es una situación increíble parecerse a él. En general, soy una persona bastante reservada y no me gusta que me presten mucha atención, pero nunca me canso de esto porque hace feliz a la gente. Haría cualquier cosa por conocerlo algún día", indicó al citado medio.

Instagram: @therocksbrother

De acuerdo a su relato, en varias ocasiones las personas lo han confundido con la estrella de cine, parándolo en plena calle para pedirle fotos.

"Una vez alguien me siguió por el camino durante 15 minutos. Eso fue un poco estresante, pero normalmente siempre estoy feliz de tomar una foto", rememoró.

A modo de anécdota, Antonio contó que una vez fue al cine a ver una película donde aparece "La Roca" y, al finalizar, unos niños comenzaron a gritarle el apodo del actor, provocando que ocurriera un escándalo en la sala y que todos le pidieran fotografías.

Instagram: @therocksbrother

"Cuando la gente me llama como su nombre y me reconoce como su doble, me siento feliz, me veo como alguien grandioso. Cuando me siento mal, cuando alguien dice: 'Oye, mira, es La Roca', vuelvo a ser feliz", confesó.

Además de tener el sueño de conocerlo, también quiere un combate cuerpo a cuerpo con el exluchador: "Hago boxeo tailandés y si puedo pelear con él en eso, pienso que podría tener una oportunidad. ¡Mi madre cree que yo ganaría!", remató.

Instagram: @therocksbrother

Todo sobre Famosos