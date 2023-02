"Día de la piscola": Experto en coctelería enseña cómo preparar este trago típico chileno

08 feb. 2023 - 16:15 hrs.

Este 8 de febrero se celebra a nivel nacional el "Día de la piscola", jornada en la que se reconoce al icónico brebaje chileno, el cual mezcla pisco, bebida cola (también puede ser blanca) y hielos.

Meganoticias.cl conversó con el destacado cronista gastronómico y dueño del bar BLACKBAR del casino Monticello, Daniel Greve, quien hizo una revisión sobre la piscola y también, entregó algunos tips para lucirse al momento de prepararlo.

¿Cómo hacer una buena piscola?

Acerca de la popularidad que tiene este trago en Chile, Greve, tras hacer una reflexión, indicó que "la gracia de la piscola es que es de los tragos más libres que tenemos en Chile porque no existe una receta exacta, no existe una fórmula, cada uno lo hace como quiere".

Pese a aquello, Daniel, quien tiene una formación profesional ligada a la coctelería, entregó algunas recomendaciones para hacer una buena piscola.

"Debería ser con una bebida súper balanceada (...) directo en el vaso, refrescado, con unos hielos grandes, macizos, ojalá 3 —por lo menos— que cubran el vaso", señaló.

Luego, mentalmente, se divide el vaso en tres, siendo una parte de pisco y las dos restantes de bebida cola. "Para mi gusto, eso es una piscola rica, proporcionada", acotó.

¿Bebida normal, light o zero? Para Daniel esto solo depende de gusto el consumidor. "Ahí va a depender del grado del dulzor que uno quiera", señaló. ¿Con limón? "Nunca le pongo limón, hay algunos que le ponen una rodajita de limón, a mí no me parece que ayude tanto, distorsiona un poco".

¿Qué pisco escoger? El experto recomienda ojalá uno que haya pasado por madera, es decir, los oscuros, aunque tampoco hay que abusar en el paso por la barrica. "Ni mucha madera, ni con ausencia de madera. En el fondo, con la madera justa", sumó.

De todas formas, estas no son reglas que hay que cumplir a rajatabla y es por aquello la gran popularidad de la piscola.

"Se hace al ojo, a pulso, esa es la gracia de la piscola, eso es lo lindo. El chileno en general ha ido también explorando otros cocteles, un poquito más sofisticados, pero siempre al final vuelve a la piscola, porque la piscola es una bebida sencilla, rica, noble y con una base alcohólica muy nuestra, así que este es un día que sin ninguna duda, hay que celebrar", cerró.

