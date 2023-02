"No podía parar de llorar": Michelle Carvalho revela en redes sociales que vivió complejo momento personal

08 feb. 2023 - 11:00 hrs.

Un complejo momento personal es el que se encuentra viviendo la modelo brasileña Michelle Carvalho, de acuerdo a lo que expuso en sus redes sociales.

La exchica reality publicó una preocupante historia en su cuenta de Instagram durante la noche del martes 7 de febrero, reconociendo que sufrió algunas crisis en su estado anímico.

"No podía parar de llorar"

"Hoy (martes 7 de febrero) tuve un día muy feo. Desperté mareada, vomité tres veces. Me dio crisis de lloro (llanto), no podía respirar, tenía las piernas débiles", comenzó contando.

En este sentido, agregó que, "pensé, literal, que me iba a morir, no podía parar de llorar. Creo que fue una crisis de pánico sumado más ansiedad. Mañana (miércoles 8 de febrero) tengo hora con el doctor y me haré exámenes".

La brasileña aprovechó de agradecer a sus amigos, quienes fueron a acompañarla durante las difíciles horas que tuvo que enfrentar, conteniéndola emocionalmente.

"Me consume el miedo de dormir la verdad. Pero trataré para mañana ir a buscar solución a mis problemas y ver que pasa en mi sistema. Me dijeron que puede ser el aire que está tóxico, ¿será? ¿A alguien más le ha pasado?", le preguntó a sus seguidores.

