David Gilmour y su esposa arremeten contra Roger Waters por controversiales dichos sobre el Estado de Israel

David Gilmour, exintegrante de la mítica banda de rock, Pink Floyd, arremetió junto a su esposa, Polly Samson, contra el también exintegrante de la banda, Roger Waters.

La polémica se da en el contexto en que el Waters ha estado en el ojo público recientemente, luego de dar algunas declaraciones sobre el Estado de Israel. Debido a sus dichos, fue tachado por muchos usuarios en redes como antisemita.

“Tristemente Roger Waters eres antisemita hasta tu núcleo podrido. También un apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, sincronizador de labios, misógino, enfermo de envidia, megalómano. Basta de tonterías”, escribió en su cuenta de Twitter la mujer del exguitarrista.

Sadly @rogerwaters you are antisemitic to your rotten core. Also a Putin apologist and a lying, thieving, hypocritical, tax-avoiding, lip-synching,misogynistic, sick-with-envy, megalomaniac. Enough of your nonsense.